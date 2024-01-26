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Верещук заявила про оптимізацію виплат переселенцям: партнери вимагають

Олена ІвашківП'ятниця, 26 січня 2024, 04:37
Верещук заявила про оптимізацію виплат переселенцям: партнери вимагають
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про те, що виплати внутрішнім переселеним особам мають бути оптимізовані.

Джерело: Верещук в ефірі "Єдиних новин", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За її словами, партнери ставлять вимоги оптимізувати виплати.

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Верещук розповіла, що зміни з виплатами пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету: "Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися".

Вона розповіла, що у 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень. Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову становитимуть близько 57 мільярдів гривень.

За її даними, в Україні приблизно 4,9 мільйона осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Верещук зазначила, що кількість ВПО постійно змінюється у зв'язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок (тоді вони втрачають статус ВПО), однак, є і приріст їхньої кількості у зв'язку з евакуацією людей із прифронтових районів.

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Пряма мова: "Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, приміром, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану... підходи мають бути більш справедливі".

Теми: війнапереселенці
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