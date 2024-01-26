Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о том, что выплаты внутренним перемещенным лицам должны быть оптимизированы.

Источник: Верещук в эфире "Единых новостей", "Интерфакс-Украина"

Детали: По ее словам, партнеры ставят требования оптимизировать выплаты.

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Верещук рассказала, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета: "Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться".

Она рассказала, что в 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиардов гривен. Планируется, что в 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.

По ее данным, в Украине примерно 4,9 миллиона человек, которые считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Верещук отметила, что количество ВПЛ постоянно меняется в связи с миграцией людей за границу или возвращением их в свои дома (тогда они теряют статус ВПЛ), однако, есть и прирост их количества в связи с эвакуацией людей из прифронтовых районов.

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Прямая речь: "Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, или получили жилье, или имеют работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливыми".