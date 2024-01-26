Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют

Алена ИвашкивПятница, 26 января 2024, 04:37
Верещук заявила об оптимизации выплат переселенцам: партнеры требуют
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о том, что выплаты внутренним перемещенным лицам должны быть оптимизированы.

Источник: Верещук в эфире "Единых новостей", "Интерфакс-Украина"

Детали: По ее словам, партнеры ставят требования оптимизировать выплаты.

Реклама:

Верещук рассказала, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета: "Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться".

Она рассказала, что в 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиардов гривен. Планируется, что в 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.

По ее данным, в Украине примерно 4,9 миллиона человек, которые считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Верещук отметила, что количество ВПЛ постоянно меняется в связи с миграцией людей за границу или возвращением их в свои дома (тогда они теряют статус ВПЛ), однако, есть и прирост их количества в связи с эвакуацией людей из прифронтовых районов.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, или получили жилье, или имеют работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливыми".

Темы: войнапереселенцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Вице-премьер прокомментировала переговоры с ЕС о возвращении беженцев в Украину
ISW: Кремль больше не предлагает помилование осужденным, которые идут на войну
Россияне били по Харьковщине: повредили предприятие, горела АЗС, много людей без света − ОВА
Количество погибших от удара по Харькову 23 января возросло до 11-ти
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: