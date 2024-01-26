ISW: Кремль більше не пропонує помилування засудженим, які йдуть на війну
Кремль більше не пропонує помилування засудженим новобранцям і суттєво змінює умови їхньої служби.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), BBC, "Важние истории"
Деталі: Ймовірно, це через скорочення кількості засуджених, придатних для набору в російські збройні сили.
BBC пише, що російські чиновники закінчили набір до підрозділів "Шторм-Z" у серпні 2023 року і розпочали набір засуджених до підрозділів "Шторм-V" на основі нових умов контракту у вересні 2023 року.
Раніше російські чиновники вербували засуджених за допомогою обіцянок помилування та шестимісячних контрактів, а підрозділи "Шторм-V", як повідомляється, не обіцяють помилування або навіть умовно-дострокового звільнення і продовжують контракти засуджених на невизначений термін до кінця війни.
Російські чиновники, ймовірно, продовжили контракти на основі наказу президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію, як це роблять російські військові для мобілізованого особового складу.
Військкомати РФ офіційно звільняють призовників-засуджених за процедурою, яка більше не є юридично еквівалентною "умовно-достроковому звільненню", що свідчить про те, що призовники-засуджені юридично все ще вважаються в'язнями.
Російські чиновники повідомили, що станом на жовтень 2023 року кількість ув'язнених у Росії становила 266 000 осіб - помітне скорочення на 54 000 ув'язнених порівняно з січнем 2023 року. Втрати призовників унаслідок виснажливих штурмів в Україні та відносно короткі терміни їхніх контрактів, можливо, спонукали Кремль запровадити більш жорсткі умови служби, щоб утримати більше призовників на фронті в Україні. Контрактні умови служби в нових підрозділах "Штурм-V" є менш привабливими і можуть перешкоджати набору засуджених, хоча російські чиновники примушують засуджених підписати контракти.
Російське опозиційне видання "Важние истории" повідомило 25 січня, що особовий склад "Шторму-Z" звернувся з листом до Путіна з проханням вирішити проблему з відсутністю обіцяних виплат, виплат за поранення і документів про зняття судимості для особового складу.
У відповіді російської військової прокуратури бійцю "Шторму-Z" написали, що указ Путіна, який обіцяє одноразові виплати у випадку поранення або загибелі, не стосується бійців "Шторму-Z".
Ключові висновки ISW за 25 січня:
- Українська та російська влада відкрили кримінальні провадження за фактом катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76, що сталася 24 січня в Бєлгородській області.
- У ніч з 24 на 25 січня російські війська здійснили серію ракетних та безпілотних ударів по Україні.
- Як повідомляється, Служба безпеки України (СБУ) провела успішний удар з безпілотника по нафтопереробному заводу "Роснефти" в Туапсе, Краснодарський край, в ніч з 24 на 25 січня.
- Повідомляється, що російські війська все частіше застосовують хімічну зброю в Україні, продовжуючи очевидні порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна Росії в Україні "спрямована проти самого існування України як суверенної держави".
- Російська влада винесла 25 січня тюремні вироки у низці гучних справ, у тому числі ув'язненому російському ультранаціоналісту і колишньому офіцеру Ігорю Гіркіну.
- Повідомляється, що Кремль більше не пропонує помилування засудженим новобранцям і суттєво змінює умови їхньої служби, ймовірно, у відповідь на скорочення кількості засуджених, придатних для набору в російські збройні сили.
- Російське інсайдерське джерело стверджує, що російське військове командування нещодавно замінило заступника командувача Південного військового округу (ПдВО) і призначило нового начальника штабу ПдВО, хоча ISW не може підтвердити це твердження.
- 25 січня, російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки на тлі тривалих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.
- Агентство Bloomberg повідомило 24 січня, що дефіцит робочої сили в Росії призвів до того, що заробітна плата в цивільному секторі зросла настільки, що може конкурувати з відносно прибутковими військовими зарплатами, що, ймовірно, зробить військову службу ще менш привабливою для російських громадян.
- Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов 25 січня підписав указ, який запроваджує "особливий режим" в'їзду та виїзду між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю, як повідомляється, з метою "локалізації загроз безпеці населення, військових та інших об'єктів" в окупованому Криму.