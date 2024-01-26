ISW: Кремль більше не пропонує помилування засудженим, які йдуть на війну

Кремль більше не пропонує помилування засудженим новобранцям і суттєво змінює умови їхньої служби.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), BBC, "Важние истории"

Деталі: Ймовірно, це через скорочення кількості засуджених, придатних для набору в російські збройні сили.

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BBC пише, що російські чиновники закінчили набір до підрозділів "Шторм-Z" у серпні 2023 року і розпочали набір засуджених до підрозділів "Шторм-V" на основі нових умов контракту у вересні 2023 року.

Раніше російські чиновники вербували засуджених за допомогою обіцянок помилування та шестимісячних контрактів, а підрозділи "Шторм-V", як повідомляється, не обіцяють помилування або навіть умовно-дострокового звільнення і продовжують контракти засуджених на невизначений термін до кінця війни.

Російські чиновники, ймовірно, продовжили контракти на основі наказу президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію, як це роблять російські військові для мобілізованого особового складу.

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Військкомати РФ офіційно звільняють призовників-засуджених за процедурою, яка більше не є юридично еквівалентною "умовно-достроковому звільненню", що свідчить про те, що призовники-засуджені юридично все ще вважаються в'язнями.

Російські чиновники повідомили, що станом на жовтень 2023 року кількість ув'язнених у Росії становила 266 000 осіб - помітне скорочення на 54 000 ув'язнених порівняно з січнем 2023 року. Втрати призовників унаслідок виснажливих штурмів в Україні та відносно короткі терміни їхніх контрактів, можливо, спонукали Кремль запровадити більш жорсткі умови служби, щоб утримати більше призовників на фронті в Україні. Контрактні умови служби в нових підрозділах "Штурм-V" є менш привабливими і можуть перешкоджати набору засуджених, хоча російські чиновники примушують засуджених підписати контракти.

Російське опозиційне видання "Важние истории" повідомило 25 січня, що особовий склад "Шторму-Z" звернувся з листом до Путіна з проханням вирішити проблему з відсутністю обіцяних виплат, виплат за поранення і документів про зняття судимості для особового складу.

У відповіді російської військової прокуратури бійцю "Шторму-Z" написали, що указ Путіна, який обіцяє одноразові виплати у випадку поранення або загибелі, не стосується бійців "Шторму-Z".

Ключові висновки ISW за 25 січня: