ISW: Кремль больше не предлагает помилование осужденным, которые идут на войну

Кремль больше не предлагает помилование осужденным новобранцам и существенно меняет условия их службы.

Источник: Институт изучения войны (ISW), BBC, "Важные истории"

Детали: Вероятно, это из-за сокращения количества осужденных, пригодных для набора в российские вооруженные силы.

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BBC пишет, что российские чиновники закончили набор в подразделения "Шторм-Z" в августе 2023 года и начали набор осужденных в подразделения "Шторм-V" на основе новых условий контракта в сентябре 2023 года.

Ранее российские чиновники вербовали осужденных с помощью обещаний помилования и шестимесячных контрактов, а подразделения "Шторм-V", как сообщается, не обещают помилования или даже условно-досрочного освобождения и продлевают контракты осужденных на неопределенный срок до конца войны.

Российские чиновники, вероятно, продлили контракты на основе приказа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, как это делают российские военные для мобилизованного личного состава.

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Военкоматы РФ официально освобождают призывников-осужденных по процедуре, которая больше не является юридически эквивалентной "условно-досрочному освобождению", что свидетельствует о том, что призывники-осужденные юридически все еще считаются заключенными.

Российские чиновники сообщили, что по состоянию на октябрь 2023 года количество заключенных в России составляло 266 000 человек - заметное сокращение на 54 000 заключенных по сравнению с январем 2023 года. Потери призывников в результате изнурительных штурмов в Украине и относительно короткие сроки их контрактов, возможно, побудили Кремль ввести более жесткие условия службы, чтобы удержать больше призывников на фронте в Украине. Контрактные условия службы в новых подразделениях "Штурм-V" менее привлекательны и могут препятствовать набору осужденных, хотя российские чиновники заставляют осужденных подписать контракты.

Российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило 25 января, что личный состав "Шторма-Z" обратился с письмом к Путину с просьбой решить проблему с отсутствием обещанных выплат, выплат за ранения и документов о снятии судимости для личного состава.

В ответе российской военной прокуратуры бойцу "Шторма-Z" написали, что указ Путина, который обещает единовременные выплаты в случае ранения или гибели, не касается бойцов "Шторма-Z".

Ключевые выводы ISW за 25 января: