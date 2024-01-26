ЗСУ уже знищили понад 380 тисяч окупантів
П'ятниця, 26 січня 2024, 08:02
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили 990 окупантів, 16 ББМ та 15 артилерійських систем росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 380 600 (+990) осіб,
- танків − 6 265 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 11 637 (+16) од,
- артилерійських систем − 9 082 (+15) од,
- РСЗВ − 972 (+0) од,
- засобів ППО − 660 (+0) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 033 (+0) од,
- крилатих ракет − 1 845 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 064 (+20) од,
- спеціальної техніки − 1 425 (+5) од.
Дані уточнюються.