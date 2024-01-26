ЗСУ уже знищили понад 380 тисяч окупантів

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили 990 окупантів, 16 ББМ та 15 артилерійських систем росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 380 600 (+990) осіб,

танків − 6 265 (+8) од,

бойових броньованих машин − 11 637 (+16) од,

артилерійських систем − 9 082 (+15) од,

РСЗВ − 972 (+0) од,

засобів ППО − 660 (+0) од,

літаків − 331 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 033 (+0) од,

крилатих ракет − 1 845 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 064 (+20) од,

спеціальної техніки − 1 425 (+5) од.

Дані уточнюються.