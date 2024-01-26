Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ уже знищили понад 380 тисяч окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 26 січня 2024, 08:02
ЗСУ уже знищили понад 380 тисяч окупантів
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили 990 окупантів, 16 ББМ та 15 артилерійських систем росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 380 600 (+990) осіб,
  • танків − 6 265 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 11 637 (+16) од,
  • артилерійських систем − 9 082 (+15) од,
  • РСЗВ − 972 (+0) од,
  • засобів ППО − 660 (+0) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 033 (+0) од,
  • крилатих ракет − 1 845 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 064 (+20) од,
  • спеціальної техніки − 1 425 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія пропонує скасувати мита на 2024 рік для товарів з України, але встановити запобіжники

фотоДо Києва приїхала Вікторія Нуланд

За Князєва внесли 18 мільйонів застави – джерело

ЗМІ: Орбан непублічно визнавав, що Угорщина не зможе перешкодить Україні вступити в ЄС

Законопроєкт про мобілізацію: на ухилянтів чекатиме блокування рахунків та заборона керувати авто

Україні бракує боєприпасів, зволікання з підтримкою дасться взнаки навесні – Bloomberg

Усі новини...
Росія
США в ОБСЄ: Цілі Путіна не змінилися, він хоче знищення України
"Схеми" з’ясували, що китайські камери в Україні передають інформацію на сервери виробника
До України повернули двох депортованих в Росію дітей
Останні новини
13:39
мапаЛютий прийде з дощем і снігом
13:27
Єврокомісія пропонує скасувати мита на 2024 рік для товарів з України, але встановити запобіжники
13:19
Завдані Росією збитки довкіллю України сягнули 2,2 трильйони гривень – Шмигаль
13:15
Законопроєкт про мобілізацію: на держслужбу тепер братимуть лише з військовою підготовкою
13:13
У національному офісі інновацій пояснили, як бюджет РФ заробив на переглядах російського YouTube українцями
13:11
Патрулі ТЦК Львівщини носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів
13:09
Довічний термін отримав експоліцейський з Харківщини, який працював на ФСБ
13:06
У Львові лікарі боролися рік, щоб зберегти підлітку ногу після ДТП
13:06
Через російську агресію загинули майже 10 тисяч цивільних, 7 тисяч зникли – Нацполіція  
13:01
Між Китаєм та Євросоюзом назріває торговельна війна
Усі новини...
Реклама: