ВСУ уже уничтожили более 380 тысяч оккупантов
Пятница, 26 января 2024, 08:02
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 990 оккупантов, 16 ББМ и 15 артиллерийских систем россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 380 600 (+990) человек,
- танков − 6 265 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 11 637 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 9 082 (+15) ед,
- РСЗО − 972 (+0) ед,
- средств ПВО − 660 (+0) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 033 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 845 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 064 (+20) ед,
- специальной техники − 1 425 (+5) ед.
Данные уточняются.