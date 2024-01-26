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ВСУ уже уничтожили более 380 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПятница, 26 января 2024, 08:02
ВСУ уже уничтожили более 380 тысяч оккупантов
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 990 оккупантов, 16 ББМ и 15 артиллерийских систем россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 380 600 (+990) человек,
  • танков − 6 265 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 637 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 9 082 (+15) ед,
  • РСЗО − 972 (+0) ед,
  • средств ПВО − 660 (+0) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 033 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 845 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 064 (+20) ед,
  • специальной техники − 1 425 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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