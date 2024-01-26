Politico дізналося, чим загрожує Угорщині продовження блокування допомоги Україні

Лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, називаючи це "ядерним варіантом", якщо угорський прем’єр Віктор Орбан блокуватиме схвалення 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Як зазначає видання, європейські дипломати після багатьох років м’якого підходу до Будапешта дали зрозуміти, що "ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним, якщо він ставить під загрозу безпеку України, країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

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П'ять європейських посадовців і дипломатів заявили, що інші країни блоку готові виступити проти Будапешта, що стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність.

"Якщо Орбан знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України) на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", – сказав один з дипломатів ЄС.

Як відомо, стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість призупинити право голосу країни-члена, якщо буде встановлено, що вона серйозно порушує основні принципи ЄС.

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Водночас, за даними видання, деякі країни Центральної та Східної Європи побоюються посилатися на статтю 7, оскільки вважають, що в майбутньому самі можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права.

Також залишається невизначеною позиція словацького прем’єра Роберта Фіцо, і чи залишиться він лояльним до Орбана.

У грудні Будапешт наклав вето на окремий пакет економічної підтримки Києва на суму 50 мільярдів євро, що змушує лідерів ЄС знову зібратися 1 лютого у Брюсселі, щоб або досягти компромісу з Угорщиною, або обійти угорське вето.

Передісторія:

Напередодні стало відомо, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро, що відкриває шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на стабільне постачання зброї Києву.

Це рішення означатиме зміну позиції, яку Угорщина висловила на початку цього тижня, коли вона заявила, що виступає проти реформування нинішнього механізму ЄС, який відшкодовує державам-членам кошти за зброю, яку вони надсилають в Україну.

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