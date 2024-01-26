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Politico дізналося, чим загрожує Угорщині продовження блокування допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 11:15
Politico дізналося, чим загрожує Угорщині продовження блокування допомоги Україні
Фото: Getty Images

Лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, називаючи це "ядерним варіантом", якщо угорський прем’єр Віктор Орбан блокуватиме схвалення 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Як зазначає видання, європейські дипломати після багатьох років м’якого підходу до Будапешта дали зрозуміти, що "ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним, якщо він ставить під загрозу безпеку України, країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

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П'ять європейських посадовців і дипломатів заявили, що інші країни блоку готові виступити проти Будапешта, що стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність.

"Якщо Орбан знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України) на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", – сказав один з дипломатів ЄС.

Як відомо, стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість призупинити право голосу країни-члена, якщо буде встановлено, що вона серйозно порушує основні принципи ЄС.

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Водночас, за даними видання, деякі країни Центральної та Східної Європи побоюються посилатися на статтю 7, оскільки вважають, що в майбутньому самі можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права.

Також залишається невизначеною позиція словацького прем’єра Роберта Фіцо, і чи залишиться він лояльним до Орбана.

У грудні Будапешт наклав вето на окремий пакет економічної підтримки Києва на суму 50 мільярдів євро, що змушує лідерів ЄС знову зібратися 1 лютого у Брюсселі, щоб або досягти компромісу з Угорщиною, або обійти угорське вето.

Передісторія:

  • Напередодні стало відомо, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро, що відкриває шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на стабільне постачання зброї Києву.
  • Це рішення означатиме зміну позиції, яку Угорщина висловила на початку цього тижня, коли вона заявила, що виступає проти реформування нинішнього механізму ЄС, який відшкодовує державам-членам кошти за зброю, яку вони надсилають в Україну. 

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Теми: УгорщинаЄСдопомога Україні
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