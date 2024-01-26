Politico узнало, чем грозит Венгрии продолжение блокирования помощи Украине

Лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, называя это "ядерным вариантом", если венгерский премьер Виктор Орбан будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Как отмечает издание, европейские дипломаты после многих лет мягкого подхода к Будапешту дали понять, что "ядерный вариант" - устранение Венгрии от процесса голосования в ЕС - больше не является чем-то невероятным, если он ставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

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Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы выступить против Будапешта, что стало бы историческим шагом для лидеров, которые полагаются на сплоченность и единодушие.

"Если Орбан снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины) на февральском саммите, применение статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", – сказал один из дипломатов ЕС.

Как известно, статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность приостановить право голоса страны-члена, если будет установлено, что она серьезно нарушает основные принципы ЕС.

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В то же время, по данным издания, некоторые страны Центральной и Восточной Европы не решаются ссылаться на статью 7, поскольку опасаются, что в будущем сами могут столкнуться с подобной проверкой по вопросам верховенства права.

Также остается неопределенной позиция словацкого премьера Роберта Фицо, и останется ли он лояльным к Орбану.

В декабре Будапешт наложил вето на отдельный пакет экономической поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро, что заставляет лидеров ЕС вновь собраться 1 февраля в Брюсселе, чтобы либо достичь компромисса с Венгрией, либо обойти венгерское вето.

Предистория:

Накануне стало известно, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро, что открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильные поставки оружия Киеву.

Это решение будет означать изменение позиции, которую Венгрия выразила в начале этой недели, когда заявила, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам средства за оружие, которое они отправляют в Украину.

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