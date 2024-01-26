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Politico узнало, чем грозит Венгрии продолжение блокирования помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 11:15
Politico узнало, чем грозит Венгрии продолжение блокирования помощи Украине
Фото: Getty Images

Лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, называя это "ядерным вариантом", если венгерский премьер Виктор Орбан будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Как отмечает издание, европейские дипломаты после многих лет мягкого подхода к Будапешту дали понять, что "ядерный вариант" - устранение Венгрии от процесса голосования в ЕС - больше не является чем-то невероятным, если он ставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

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Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы выступить против Будапешта, что стало бы историческим шагом для лидеров, которые полагаются на сплоченность и единодушие.

"Если Орбан снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины) на февральском саммите, применение статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", – сказал один из дипломатов ЕС.

Как известно, статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность приостановить право голоса страны-члена, если будет установлено, что она серьезно нарушает основные принципы ЕС.

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В то же время, по данным издания, некоторые страны Центральной и Восточной Европы не решаются ссылаться на статью 7, поскольку опасаются, что в будущем сами могут столкнуться с подобной проверкой по вопросам верховенства права.

Также остается неопределенной позиция словацкого премьера Роберта Фицо, и останется ли он лояльным к Орбану.

В декабре Будапешт наложил вето на отдельный пакет экономической поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро, что заставляет лидеров ЕС вновь собраться 1 февраля в Брюсселе, чтобы либо достичь компромисса с Венгрией, либо обойти венгерское вето.

Предистория:

  • Накануне стало известно, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро, что открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильные поставки оружия Киеву.
  • Это решение будет означать изменение позиции, которую Венгрия выразила в начале этой недели, когда заявила, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам средства за оружие, которое они отправляют в Украину.

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Темы: ВенгрияЕСпомощь Украине
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