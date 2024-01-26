Міноборони Франції відповіло РФ про нібито загибель "найманців": скоординована дезінформація
Міністерство оборони Франції після публікації російських пропагандистів про нібито загибель "французьких найманців" внаслідок удару по Харкову заявило, що йдеться про скоординовану дезінформацію, яка буде посилюватись через допомогу Україні.
Джерело: BFMTV з посиланням на комюніке, передає "Європейська правда"
Пряма мова міністр оборони Франції Себастьєна Лекорню: "Жодне з цих повідомлень не підтверджене Францією… Проти Франції вчергове розгорнули кампанію грубої російської дезінформації. На відміну від деяких інших, Франція не використовує найманців".
Деталі: У міністерстві зазначили, що Росія вже давно вдається до дезінформації проти Франції, а після останніх запевнень Парижа у тому, що підтримка України триватиме, ця хвиля посилилася.
"Відповідні державні служби виявили та відстежують скоординовану діяльність Росії, у тому числі з використанням проросійських інформаційних мереж та держЗМІ, як "Спутнік", RT, РИА Новости, щоб ретранслювати і збільшувати охоплення цією неправдивою інформацією", – заявили у міністерстві.
Причиною реакції Парижа стала, зокрема, заява Москви 17 січня про те, що внаслідок ракетного удару по Харкову нібито поцілили у місце тимчасового розташування "французьких найманців", з яких нібито 60 загинули і 20 отримали поранення, після чого у російських Телеграм-каналах почали поширювати нібито списки загиблих.
Після того заявили, що Росія буцімто знищила передану Україні франко-італійську систему SAMP-T.
Також у міноборони Франції зазначили, що деякі з начебто "списків загиблих найманців" поширювали ще у перші тижні повномасштабної війни.
"У зв’язку з посиленням французької військової допомоги Україні ми очікуємо, що ця російська діяльність продовжиться. Ми її засуджуємо і посилюємо зі свого боку відстеження таких маніпуляцій", – підкреслив міністр.
У коментарі AFP один з поінформованих дипломатів сказав, що хоча до українського Інтернаціонального легіону справді долучилися багато іноземців-добровольців, і деякі французи у списку, поширюваному росіянами, скоріш за все є членами легіону, багато інших імен явно неправдиві.
Додатковим елементом атаки на Францію у цих заявах Москви є те, що французьке законодавство передбачає кримінальну відповідальність за найманство для ведення бойових дій – 5 років позбавлення волі та 75 тисяч євро штрафу.
Що було раніше:
- Перед цим заяви Росії спростували в МЗС Франції.
- Тим часом фахівці при Міністерстві закордонних справ Німеччини виявили системну і масштабну кампанію дезінформації, яка ведеться на користь Росії у соцмережі X.