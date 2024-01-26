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Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 11:49
Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели наемников: скоординированная дезинформация
Фото: Getty Images

Министерство обороны Франции после публикации российских пропагандистов о якобы гибели "французских наемников" в результате удара по Харькову заявило, что речь идет о скоординированной дезинформации, которая будет усиливаться из-за помощи Украине.

Источник: BFMTV со ссылкой на коммюнике, передает "Европейская правда"

Прямая речь министра обороны Франции Себастьена Лекорню: "Ни одно из этих сообщений не подтверждено Францией... Против Франции в очередной раз развернули кампанию грубой российской дезинформации. В отличие от некоторых других, Франция не использует наемников".

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Детали: В министерстве отметили, что Россия уже давно прибегает к дезинформации против Франции, а после последних заверений Парижа в том, что поддержка Украины будет продолжаться, эта волна усилилась.

"Соответствующие государственные службы обнаружили и отслеживают скоординированную деятельность России, в том числе с использованием пророссийских информационных сетей и госСМИ, как "Спутник", RT, РИА Новости, чтобы ретранслировать и увеличивать охват этой ложной информацией", - заявили в министерстве.

Причиной реакции Парижа стало, в частности, заявление Москвы 17 января о том, что в результате ракетного удара по Харькову якобы попали в место временного расположения "французских наемников", из которых якобы 60 погибли и 20 получили ранения, после чего в российских Телеграмм-каналах начали распространять якобы списки погибших.

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После того заявили, что Россия якобы уничтожила переданную Украине франко-итальянскую систему SAMP-T.

Также в минобороны Франции отметили, что некоторые из якобы "списков погибших наемников" распространяли еще в первые недели полномасштабной войны.

"В связи с усилением французской военной помощи Украине мы ожидаем, что эта российская деятельность продолжится. Мы ее осуждаем и усиливаем со своей стороны отслеживание таких манипуляций", - подчеркнул министр.

В комментарии AFP один из информированных дипломатов сказал, что хотя к украинскому Интернациональному легиону действительно присоединились много иностранцев-добровольцев, и некоторые французы в списке, распространяемом россиянами, скорее всего являются членами легиона, многие другие имена явно ложные.

Дополнительным элементом атаки на Францию в этих заявлениях Москвы является то, что французское законодательство предусматривает уголовную ответственность за наемничество для ведения боевых действий - 5 лет лишения свободы и 75 тысяч евро штрафа.

Что предшествовало:

  • Перед этим заявления России опровергли в МИД Франции.
  • Между тем специалисты при Министерстве иностранных дел Германии обнаружили системную и масштабную кампанию дезинформации, которая ведется в пользу России в соцсети X.

Темы: ФранцияРосcиявойнаУкраина
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