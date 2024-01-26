Як (не)повернути біженців. ТИСК на бізнес. ШАЛЕНІ ШТУРМИ Авдіївки: яка ціль росіян? / ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться ТОК-ШОУ "Українська правда". Роман Кравець разом з гостями студії:



- Володимир В'ятрович, народний депутат фракція "Європейська Солідарність"

- Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка фракція "Слуга народу"

- Андрій Осадчук, народний депутат фракція "Голос"

- Андрій Длігач, Співзасновник Центру економічного відновлення

- Катерина Глазкова, Виконавча директорка Спілки українських підприємців





Обговорить актуальні теми цього тижня:



- Що відбувається у стосунках між владою та бізнесом та чи вдалось після "розмови з бізнесом" дійти згоди? Чому затримання бізнесмена Мазепи викликало обурення українських підприємців. Як силовики заважають бізнесу?

- Ситуація на фронті. Ворог продовжує штурми Авдіївки та посилює тиск на Купʼянському напрямку. Чи достатньо ресурсів, щоб втримати лінію фронту.

- Видання Politico повідомляє що Україна обговорює з ЄС майбутнє повернення українських біженців. Як Київ планує повернути людей додому?



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