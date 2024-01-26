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Как (не)вернуть беженцев. ДАВЛЕНИЕ на бизнес. ШТУРМЫ Авдеевки: какова цель россиян? / ТОК-ШОУ УП

"Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 19:50
Как (не)вернуть беженцев. ДАВЛЕНИЕ на бизнес. ШТУРМЫ Авдеевки: какова цель россиян? / ТОК-ШОУ УП

Скоро начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями студии:

- Владимир Вятрович, народный депутат фракция "Европейская Солидарность"

- Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат фракция "Слуга народа"

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- Андрей Осадчук, народный депутат фракция "Голос"

- Андрей Длигач, соучредитель Центра экономического восстановления

- Екатерина Глазкова, Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей

ВИДЕО ДНЯ

Обсудит актуальные темы этой недели:

- Что происходит в отношениях между властью и бизнесом и удалось ли после "разговора с бизнесом" прийти к согласию? Почему задержание бизнесмена Мазепы вызвало возмущение украинских предпринимателей. Как силовики мешают бизнесу?

- Ситуация на фронте. Враг продолжает штурмы Авдеевки и усиливает давление на Купянском направлении. Достаточно ли ресурсов, чтобы удержать линию фронта.

- Издание Politico сообщает, что Украина обсуждает с ЕС будущее возвращения украинских беженцев. Как Киев планирует вернуть людей домой?

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