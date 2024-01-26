Как (не)вернуть беженцев. ДАВЛЕНИЕ на бизнес. ШТУРМЫ Авдеевки: какова цель россиян? / ТОК-ШОУ УП
Скоро начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями студии:
- Владимир Вятрович, народный депутат фракция "Европейская Солидарность"
- Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат фракция "Слуга народа"
- Андрей Осадчук, народный депутат фракция "Голос"
- Андрей Длигач, соучредитель Центра экономического восстановления
- Екатерина Глазкова, Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей
Обсудит актуальные темы этой недели:
- Что происходит в отношениях между властью и бизнесом и удалось ли после "разговора с бизнесом" прийти к согласию? Почему задержание бизнесмена Мазепы вызвало возмущение украинских предпринимателей. Как силовики мешают бизнесу?
- Ситуация на фронте. Враг продолжает штурмы Авдеевки и усиливает давление на Купянском направлении. Достаточно ли ресурсов, чтобы удержать линию фронта.
- Издание Politico сообщает, что Украина обсуждает с ЕС будущее возвращения украинских беженцев. Как Киев планирует вернуть людей домой?
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