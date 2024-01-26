Прем'єр Швеції заявив, що не збирається обговорювати з Орбаном вступ країни до НАТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у п’ятницю заявив, що йому є про що поговорити з угорським прем’єром Віктором Орбаном, але це не стосується заявки його країни на вступ до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Пряма мова: "Я радий поїхати до Будапешта... Нам є про що поговорити... Але ми не ведемо переговори про членство в НАТО, про це немає переговорів".

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Деталі: За словами прем’єра Швеції, "ми могли б поговорити про те, як нам найкраще співпрацювати в НАТО".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня запросив Крістерссона до Будапешта, щоб обговорити питання вступу Швеції у НАТО. Крістерссон погодився на пропозицію Орбана.

Крістерссон сказав, що хоча він і готовий поїхати до Будапешта, зустріч з Орбаном на саміті ЄС в Брюсселі 1 лютого була би більш практичною.

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"Ми побачимося в четвер наступного тижня на Європейській раді, і тоді ми зможемо почати обговорювати речі", – сказав він.

Крістерссон додав, що для візиту до Будапешта потрібно знайти дату, і це зазвичай не робиться поспішно. "Я підозрюю, що його (Орбана. – Ред.) календар, як і мій, досить заповнений", – заявив глава уряду Швеції.

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