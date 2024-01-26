Прем'єр Швеції заявив, що не збирається обговорювати з Орбаном вступ країни до НАТО
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у п’ятницю заявив, що йому є про що поговорити з угорським прем’єром Віктором Орбаном, але це не стосується заявки його країни на вступ до НАТО.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv
Пряма мова: "Я радий поїхати до Будапешта... Нам є про що поговорити... Але ми не ведемо переговори про членство в НАТО, про це немає переговорів".
Деталі: За словами прем’єра Швеції, "ми могли б поговорити про те, як нам найкраще співпрацювати в НАТО".
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня запросив Крістерссона до Будапешта, щоб обговорити питання вступу Швеції у НАТО. Крістерссон погодився на пропозицію Орбана.
Крістерссон сказав, що хоча він і готовий поїхати до Будапешта, зустріч з Орбаном на саміті ЄС в Брюсселі 1 лютого була би більш практичною.
"Ми побачимося в четвер наступного тижня на Європейській раді, і тоді ми зможемо почати обговорювати речі", – сказав він.
Крістерссон додав, що для візиту до Будапешта потрібно знайти дату, і це зазвичай не робиться поспішно. "Я підозрюю, що його (Орбана. – Ред.) календар, як і мій, досить заповнений", – заявив глава уряду Швеції.
Що було раніше:
- Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у вівторок сказав, що "немає причин для переговорів" з Угорщиною щодо НАТО.
- Угорщина єдина з усіх членів Альянсу блокує приєднання Швеції.
- Після більш ніж року затримок парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції у вівторок, а президент Реджеп Таїп Ердоган підписав протокол про вступ у четвер.