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Премьер Швеции заявил, что не собирается обсуждать с Орбаном вступление страны в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 13:17
Премьер Швеции заявил, что не собирается обсуждать с Орбаном вступление страны в НАТО
Ульф Кристерссон, фото: Getty Images

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу заявил, что ему есть о чем поговорить с венгерским премьером Виктором Орбаном, но это не касается заявки его страны на вступление в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Прямая речь: "Я рад поехать в Будапешт ... Нам есть о чем поговорить... Но мы не ведем переговоры о членстве в НАТО, об этом нет переговоров".

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Детали: По словам премьера Швеции, "мы могли бы поговорить о том, как нам лучше всего сотрудничать в НАТО".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе пригласил Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО. Кристерссон согласился на предложение Орбана.

Кристерссон сказал, что хотя он и готов поехать в Будапешт, встреча с Орбаном на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля была бы более практичной.

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"Мы увидимся в четверг на следующей неделе на Европейском совете, и тогда мы сможем начать обсуждать вещи", - сказал он.

Кристерссон добавил, что для визита в Будапешт нужно найти дату, и это обычно не делается поспешно. "Я подозреваю, что его (Орбана. – Ред.) календарь, как и мой, достаточно заполнен", – заявил глава правительства Швеции.

Что предшествовало:

  • Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём во вторник сказал, что "нет причин для переговоров" с Венгрией по НАТО.
  • Венгрия единственная из всех членов Альянса блокирует присоединение Швеции.
  • После более чем года задержек парламент Турции ратифицировал заявку Швеции во вторник, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении в четверг.

Темы: ШвецияВенгрияНАТООрбан
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