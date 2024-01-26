Премьер Швеции заявил, что не собирается обсуждать с Орбаном вступление страны в НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу заявил, что ему есть о чем поговорить с венгерским премьером Виктором Орбаном, но это не касается заявки его страны на вступление в НАТО.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv
Прямая речь: "Я рад поехать в Будапешт ... Нам есть о чем поговорить... Но мы не ведем переговоры о членстве в НАТО, об этом нет переговоров".
Детали: По словам премьера Швеции, "мы могли бы поговорить о том, как нам лучше всего сотрудничать в НАТО".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе пригласил Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО. Кристерссон согласился на предложение Орбана.
Кристерссон сказал, что хотя он и готов поехать в Будапешт, встреча с Орбаном на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля была бы более практичной.
"Мы увидимся в четверг на следующей неделе на Европейском совете, и тогда мы сможем начать обсуждать вещи", - сказал он.
Кристерссон добавил, что для визита в Будапешт нужно найти дату, и это обычно не делается поспешно. "Я подозреваю, что его (Орбана. – Ред.) календарь, как и мой, достаточно заполнен", – заявил глава правительства Швеции.
Что предшествовало:
- Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём во вторник сказал, что "нет причин для переговоров" с Венгрией по НАТО.
- Венгрия единственная из всех членов Альянса блокирует присоединение Швеции.
- После более чем года задержек парламент Турции ратифицировал заявку Швеции во вторник, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении в четверг.