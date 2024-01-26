Ракетна небезпека по всій Україні через МіГ тривала годину
П'ятниця, 26 січня 2024, 14:29
В Україні вдень 26 січня оголошено загрозу ракетного удару, оскільки на території Росії злетів винищувач МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили Збройних сил України, Карта повітряних тривог
Дослівно Повітряні сили ЗСУ: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".
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Деталі: Повітряна тривога почала ширитися Україною о 13:27.
О 14:26 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги через МіГ-31К.