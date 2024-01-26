Ракетная опасность по всей Украине из-за МиГ длилась час
Пятница, 26 января 2024, 14:29
В Украине днем 26 января объявлена угроза ракетного удара, поскольку на территории России взлетел истребитель МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Карта воздушных тревог
Дословно Воздушные силы ВСУ: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".
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Детали: Воздушная тревога начала распространяться по Украине в 13:27.
В 14:26 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги из-за МиГ-31К.