Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетная опасность по всей Украине из-за МиГ длилась час

Елена РощинаПятница, 26 января 2024, 14:29
Ракетная опасность по всей Украине из-за МиГ длилась час
Карта воздушных тревог, t.me/air_alert_map

В Украине днем 26 января объявлена угроза ракетного удара, поскольку на территории России взлетел истребитель МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы ВСУ: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

Реклама:

Детали: Воздушная тревога начала распространяться по Украине в 13:27.

В 14:26 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги из-за МиГ-31К.

Темы: воздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

воздушная тревога
Глава МИД Дании приехал в Киев и среди ночи спускался в укрытие
Воздушные силы второй раз сообщали об угрозе баллистики с юга
В части страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: