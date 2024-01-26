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На вихідних очікують сніг з дощем і похолодання

Ірина БалачукП'ятниця, 26 січня 2024, 13:35
На вихідних очікують сніг з дощем і похолодання
Фото pixabay.com

27 січня в Україні прогнозують невеликий мокрий сніг, вдень на півдні країни з дощем, в західних областях помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, з 28 січня − прийде похолодання.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У суботу протягом доби від 4° морозу до 2° тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла.

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У Києві 27 січня вночі та вдень невеликий мокрий сніг, від +1°…-1°. Вітер південно-східний 7-12 м/с. 

 
Погода 27 січня
Скриншот з сайту УГМЦ

28 січня в більшості областей невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві в неділю вночі -3°…-5°, вдень -3°…-1°, упродовж доби невеликий сніг, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

ВІДЕО ДНЯ

В Карпатах на вихідних часом сніг; температура вночі 8-14° морозу, вдень 3-9° морозу. 

 
Погода 28 січня
Скриншот з сайту УГМЦ

29 січня вдень без опадів, вночі до 11° морозу, вдень 0-5° морозу, у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На півдні країни місцями пориви вітру, 15-20 м/с. 

 
Погода 29 січня 
Скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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