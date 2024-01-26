На выходных ожидают снег с дождем и похолодание

27 января в Украине прогнозируют небольшой мокрый снег, днем на юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, с 28 января − придет похолодание.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В субботу в течение суток от 4° мороза до 2° тепла, днем в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла.

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В Киеве 27 января ночью и днем небольшой мокрый снег, от +1°...-1°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Погода 27 января Скриншот С сайта УГМЦ

28 января в большинстве областей небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, в южной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах местами гололедица.

В Киеве в воскресенье ночью -3°...-5°, днем -3°...-1°, в течение суток небольшой снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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В Карпатах на выходных временами снег; температура ночью 8-14° мороза, днем 3-9° мороза.

Погода 28 января Скриншот С сайта УГМЦ

29 января днем без осадков, ночью до 11° мороза, днем 0-5° мороза, в южной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На юге страны местами порывы ветра 15-20 м/с.