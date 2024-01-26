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Столтенберг: Угорщина може ратифікувати вступ Швеції до НАТО наприкінці лютого

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 14:58
Столтенберг: Угорщина може ратифікувати вступ Швеції до НАТО наприкінці лютого
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО і поставити крапку у цьому процесі наприкінці лютого. Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Столтенберга: "Членство Швеції у НАТО зробить Альянс сильнішим і підвищить безпеку усіх нас".

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Деталі: Столтенберг сказав, що очікує голосування угорського парламенту щодо вступу Швеції у НАТО, щойно він повернеться до роботи під кінець лютого. 

Передісторія:

  • Парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу, а у четвер процедуру завершив своїм підписом президент Ердоган. 
  • Після цього Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції. 
  • Орбан у розмові зі Столтенбергом запевнив його, що закликає парламент завершити ратифікацію "за першої ж можливості". Невдовзі перед голосуванням турецького парламенту він запросив прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити у тому числі вступ Швеції у НАТО.
  • Водночас спікер парламенту Угорщини заявив, що не планує скликати депутатів позачергово задля цього голосування. 
  • Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон формально погодився на зустріч з Орбаном і запропонував обрати зручні дати, а згодом зробив окрему заяву, що на цій зустрічі не буде обговорювати питання вступу в НАТО.

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Теми: НАТОУгорщинаШвеція
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