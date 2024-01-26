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Столтенберг: Венгрия может ратифицировать вступление Швеции в НАТО в конце февраля

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 14:58
Столтенберг: Венгрия может ратифицировать вступление Швеции в НАТО в конце февраля
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Венгрия может ратифицировать вступление Швеции в НАТО и поставить точку в этом процессе в конце февраля. Венгрия осталась последней страной, которая до сих пор не одобрила вступление Швеции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Столтенберга: "Членство Швеции в НАТО сделает Альянс сильнее и повысит безопасность всех нас".

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Детали: Столтенберг сказал, что ожидает голосования венгерского парламента по вступлению Швеции в НАТО, как только он вернется к работе в конце февраля.

Предистория:

  • Парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, а в четверг процедуру завершил своей подписью президент Эрдоган.
  • После этого Венгрия осталась последней страной, которая до сих пор не одобрила вступление Швеции.
  • Орбан в разговоре со Столтенбергом заверил его, что призывает парламент завершить ратификацию "при первой же возможности". Вскоре перед голосованием турецкого парламента он пригласил премьера Швеции в Будапешт, чтобы обсудить в том числе вступление Швеции в НАТО.
  • В то же время спикер парламента Венгрии заявил, что не планирует созывать депутатов раньше срока для этого голосования.
  • Премьер Швеции Ульф Кристерссон формально согласился на встречу с Орбаном и предложил выбрать удобные даты, а впоследствии сделал отдельное заявление, что на этой встрече не будет обсуждать вопрос вступления в НАТО.

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Темы: НАТОВенгрияШвеция
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