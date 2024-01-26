Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці стали частіше користуватися інтернетом: 80% заходять в мережу щодня – опитування

Євген КізіловП'ятниця, 26 січня 2024, 15:32
Українці стали частіше користуватися інтернетом: 80% заходять в мережу щодня – опитування
фото: Pixabay

Частка українців, які користуються інтернетом щодня, за рік зросла з 72% до 80%.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого публікує Інтерфакс-Україна

Деталі: Дослідження суспільної думки показало, що, починаючи з 2021 року, цей показник збільшився більш ніж на 10%.

Реклама:

Ще 11% українців у 2023 році користувалися інтернетом нерегулярно: 2-3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів. За два роки (2021-2023 роки) частка останніх зменшилася на 5%.

Всеукраїнське опитування провели у вересні-жовтні 2023 року серед жителів України віком 18 років і старше, які проживали на територіях, які контролював уряд України станом на 23 лютого 2022 року.

Дослідження проведене на замовлення Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Партнери щорічно аналізують рівень користування електронними послугами та інтернетом серед громадян.

ВІДЕО ДНЯ

Опитування провели методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Усього провели 2014 інтерв'ю.

Теми: інтернетопитуванняУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

інтернет
Просила "добити вцілілих" у Харкові: блогерка з Росії отримала підозру
Бійцям ЗСУ розсилають шкідливий софт під виглядом рекрутингу до 3-ї ОШБр та ЦАХАЛ
Російські хакери проникли в систему "Київстар" ще навесні – СБУ
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: