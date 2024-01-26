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Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос

Евгений КизиловПятница, 26 января 2024, 15:32
Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос
фото: Pixabay

Доля украинцев, которые пользуются интернетом ежедневно, за год выросла с 72% до 80%.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого публикует Интерфакс-Украина

Детали: Исследование общественного мнения показало, что, начиная с 2021 года, этот показатель увеличился более чем на 10%.

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Еще 11% украинцев в 2023 году пользовались интернетом нерегулярно: 2-3 часа в неделю и реже. Не пользовались интернетом вообще 9% респондентов. За два года (2021-2023 годы) доля последних уменьшилась на 5%.

Всеукраинский опрос провели в сентябре-октябре 2023 года среди жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, проживавших на территориях, которые контролировало правительство Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Исследование проведено по заказу Программы развития ООН (UNDP) в Украине при поддержке Швеции и в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Партнеры ежегодно анализируют уровень пользования электронными услугами и интернетом среди граждан.

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Опрос провели методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Всего провели 2014 интервью.

Темы: интернетопросУкраина
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