Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові змінили підхід до оповіщення про повітряну тривогу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 січня 2024, 16:54
У Харкові змінили підхід до оповіщення про повітряну тривогу
Фото: Getty Images

Депутати міської ради Харкова у п’ятницю ухвалили рішення про вмикання сигналу повітряної тривоги при безпосередній загрозі місту, а не для всієї області.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу".

Реклама:

Деталі: За його словами, за новими правилами, сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області.

"Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу", - зазначив Терехов.

Він додав, що цей проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують міжнародні партнери.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривогаХарківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

повітряна тривога
Ракетна небезпека по всій Україні через МіГ тривала годину
Глава МЗС Данії приїхав в Україну і серед ночі спускався в укриття
Повітряні сили вдруге повідомляли про загрозу балістики з півдня
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: