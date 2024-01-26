В Харькове изменили подход к оповещению о воздушной тревоге

Депутаты городского совета Харькова в пятницу приняли решение о включении сигнала воздушной тревоги при непосредственной угрозе городу, а не для всей области.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге".

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Детали: По его словам, по новым правилам, сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области.

"Это не только облегчит работу всем службам, но и позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу", - отметил Терехов.

Он добавил, что этот проект будет воплощен в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, техническое оснащение которого профинансируют международные партнеры.