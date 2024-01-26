Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове изменили подход к оповещению о воздушной тревоге

Станислав ПогориловПятница, 26 января 2024, 16:54
В Харькове изменили подход к оповещению о воздушной тревоге
Фото: Getty Images

Депутаты городского совета Харькова в пятницу приняли решение о включении сигнала воздушной тревоги при непосредственной угрозе городу, а не для всей области.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге".

Реклама:

Детали: По его словам, по новым правилам, сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области.

"Это не только облегчит работу всем службам, но и позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу", - отметил Терехов.

Он добавил, что этот проект будет воплощен в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, техническое оснащение которого профинансируют международные партнеры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогаХарьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

воздушная тревога
Ракетная опасность по всей Украине из-за МиГ длилась час
Глава МИД Дании приехал в Украину и среди ночи спускался в укрытие
Воздушные силы второй раз сообщали об угрозе баллистики с юга
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: