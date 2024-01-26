Поліція знешкодила "Біле братерство" наркоторговців

Поліція знешкодила угруповання "Біле братерство", яке збувало на Дніпропетровщині наркотики з річним прибутком у 50 млн грн.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: За даними правоохоронців, щомісячно злочинна організація отримувала майже 10 кг "майстер-кладів" з забороненими речовинами, з яких розфасовували та розповсюджували амфетамін, солі PVP та метадон.

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Крім того, злочинці вирощували канабіс на присадибних ділянках для продажу та обладнали лабораторію для виготовлення психотропів.

За оперативними даними, наркотрафік налагодив 44-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування "Біле братерство", основний склад якого поліцейські ліквідували ще у 2018 році. До свого злочинного плану він залучив 16 осіб на території Нікополя та Покровська Дніпропетровської області.

Фото: поліція

Наркоділки постійно змінювали адреси фасування наркотиків, SIM-картки та банківські рахунки, через які здійснювався переказ коштів, здобутих від "бізнесу".

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Для ліквідації наркосиндикату було залучено 480 поліцейських. Правоохоронці провели 70 обшуків і, серед іншого, вилучили майже 10 кг коноплі, більше 2 кг синтетичних наркотиків, танковий і ручний кулемети, 4 гранатомети, 6 пістолетів, 3 дрони та більш ніж 2 млн гривень в різній валюті.

Затримано 17 учасників злочинної організації, включаючи їх ватажка. 2 співорганізаторам та учасникам уже повідомлено про підозру і обраний запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.