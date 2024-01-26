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Полиция обезвредила "Белое братство" наркоторговцев

Евгений КизиловПятница, 26 января 2024, 16:55
Полиция обезвредила Белое братство наркоторговцев
Задержание участников преступной группировки. Фото: полиция

Полиция обезвредила группировку "Белое братство", которая сбывала на Днепропетровщине наркотики с годовой прибылью в 50 млн грн.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По данным правоохранителей, ежемесячно преступная организация получала почти 10 кг "мастер-кладов" с запрещенными веществами, из которых расфасовывали и распространяли амфетамин, соли PVP и метадон.

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Кроме того, преступники выращивали каннабис на приусадебных участках для продажи и оборудовали лабораторию для изготовления психотропов.

По оперативным данным, наркотрафик наладил 44-летний криминальный авторитет из преступной группировки "Белое братство", основной состав которого полицейские ликвидировали еще в 2018 году. К своему преступному плану он привлек 16 человек на территории Никополя и Покровска Днепропетровской области.

 
Фото: полиция

Наркодельцы постоянно меняли адреса фасовки наркотиков, SIM-карты и банковские счета, через которые осуществлялся перевод средств, полученных от "бизнеса".

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Для ликвидации наркосиндиката было привлечено 480 полицейских. Правоохранители провели 70 обысков и, среди прочего, изъяли почти 10 кг конопли, более 2 кг синтетических наркотиков, танковый и ручной пулеметы, 4 гранатомета, 6 пистолетов, 3 дрона и более чем 2 млн гривен в разной валюте.

Задержаны 17 участников преступной организации, включая их главаря. 2 соорганизаторам и участникам уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей без права залога.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Темы: наркотикиДнепропетровская областьполиция
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