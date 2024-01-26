Полиция обезвредила "Белое братство" наркоторговцев
Полиция обезвредила группировку "Белое братство", которая сбывала на Днепропетровщине наркотики с годовой прибылью в 50 млн грн.
Источник: сайт Национальной полиции
Детали: По данным правоохранителей, ежемесячно преступная организация получала почти 10 кг "мастер-кладов" с запрещенными веществами, из которых расфасовывали и распространяли амфетамин, соли PVP и метадон.
Кроме того, преступники выращивали каннабис на приусадебных участках для продажи и оборудовали лабораторию для изготовления психотропов.
По оперативным данным, наркотрафик наладил 44-летний криминальный авторитет из преступной группировки "Белое братство", основной состав которого полицейские ликвидировали еще в 2018 году. К своему преступному плану он привлек 16 человек на территории Никополя и Покровска Днепропетровской области.
Наркодельцы постоянно меняли адреса фасовки наркотиков, SIM-карты и банковские счета, через которые осуществлялся перевод средств, полученных от "бизнеса".
Для ликвидации наркосиндиката было привлечено 480 полицейских. Правоохранители провели 70 обысков и, среди прочего, изъяли почти 10 кг конопли, более 2 кг синтетических наркотиков, танковый и ручной пулеметы, 4 гранатомета, 6 пистолетов, 3 дрона и более чем 2 млн гривен в разной валюте.
Задержаны 17 участников преступной организации, включая их главаря. 2 соорганизаторам и участникам уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей без права залога.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.