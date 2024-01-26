Полиция обезвредила "Белое братство" наркоторговцев

Полиция обезвредила группировку "Белое братство", которая сбывала на Днепропетровщине наркотики с годовой прибылью в 50 млн грн.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По данным правоохранителей, ежемесячно преступная организация получала почти 10 кг "мастер-кладов" с запрещенными веществами, из которых расфасовывали и распространяли амфетамин, соли PVP и метадон.

Реклама:

Кроме того, преступники выращивали каннабис на приусадебных участках для продажи и оборудовали лабораторию для изготовления психотропов.

По оперативным данным, наркотрафик наладил 44-летний криминальный авторитет из преступной группировки "Белое братство", основной состав которого полицейские ликвидировали еще в 2018 году. К своему преступному плану он привлек 16 человек на территории Никополя и Покровска Днепропетровской области.

Фото: полиция

Наркодельцы постоянно меняли адреса фасовки наркотиков, SIM-карты и банковские счета, через которые осуществлялся перевод средств, полученных от "бизнеса".

ВИДЕО ДНЯ

Для ликвидации наркосиндиката было привлечено 480 полицейских. Правоохранители провели 70 обысков и, среди прочего, изъяли почти 10 кг конопли, более 2 кг синтетических наркотиков, танковый и ручной пулеметы, 4 гранатомета, 6 пистолетов, 3 дрона и более чем 2 млн гривен в разной валюте.

Задержаны 17 участников преступной организации, включая их главаря. 2 соорганизаторам и участникам уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей без права залога.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.