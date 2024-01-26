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Розвідка Естонії: Росія послабила наступ на Україну

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 17:09
Розвідка Естонії: Росія послабила наступ на Україну
Президент рф путін і його міністр оборони шойгу. Фото: Getty Images

Розвідка Естонії побачила ознаки поступового зменшення інтенсивності наступальних дій росіян в Україні, але при цьому зазначає, що армія РФ готується до чергового штурму в районі Авдіївки Донецької області.

Джерело: керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг на брифінгу 26 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: За словами Ківісельга, ситуація на полі бою в Україні загалом не зазнала особливих змін за останній тиждень.

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"Загальна інтенсивність бойових дій знизилася порівняно з попередніми тижнями, за одним винятком. В районі Авдіївки кількість обстрілів з боку Російської Федерації має тенденцію до зростання", – повідомив він.

За словами представника естонської розвідки, зниження бойової активності здебільшого пов'язане зі зміною погоди – зростанням опадів і збереженням плюсової температури, через що ґрунт розверзається й стає важкопрохідним для техніки.

Водночас, додає Ківісельг, росіяни продовжують активні бої в районі Авдіївки, де накопичують техніку – ймовірно, готуючись до чергової спроби прориву.

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"Цілком ймовірно, що нинішня інтенсивність наступальної активності у напрямку Авдіївки та її можлива переорієнтація також спрямована на злам бойового духу українців", – вважає керівник розвідки Сил оборони Естонії.

Водночас на південній ділянці фронту, додав він, українські сили змогли утримати зайняті ними території, особливо на східному березі Дніпра. Загалом, підсумував Ківісельг, оперативний прорив РФ в Україні в найближчі тижні малоймовірний.

"Можна з упевненістю сказати, що наступальна активність з російського боку починає демонструвати ознаки зниження в загальному контексті з погіршенням погодних умов. Якщо мобільність буде сповільнена, бронетехніка – загальмована, окопи – будуть заповнюватися водою, тим більше почне проявлятися битва воль, і немає сумнівів, що в України буде набагато більше волі, щоб виграти ці битви на захист власної країни", – вважає голова естонської розвідки.

Минулого тиєня розвідувальний центр Сил оборони Естонії пояснив, як російські збройні сили змогли досягти часткового успіху південніше Мар'їнки.

Теми: війнаЕстоніяРосіяУкраїна
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