Разведка Эстонии: Россия ослабила наступление на Украину

Разведка Эстонии увидела признаки постепенного уменьшения интенсивности наступательных действий россиян в Украине, но при этом отмечает, что армия РФ готовится к очередному штурму в районе Авдеевки Донецкой области.

Источник: руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг на брифинге 26 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: По словам Кивисельга, ситуация на поле боя в Украине в целом не претерпела особых изменений за последнюю неделю.

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"Общая интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с предыдущими неделями, за одним исключением. В районе Авдеевки количество обстрелов со стороны Российской Федерации имеет тенденцию к росту", – сообщил он.

По словам представителя эстонской разведки, снижение боевой активности в основном связано с изменением погоды – ростом осадков и сохранением плюсовой температуры, из-за чего почва разверзается и становится труднопроходимой для техники.

В то же время, добавляет Кивисельг, россияне продолжают активные бои в районе Авдеевки, где накапливают технику – вероятно, готовясь к очередной попытке прорыва.

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"Вполне вероятно, что нынешняя интенсивность наступательной активности в направлении Авдеевки и ее возможная переориентация также направлена на то, чтобы сломить боевой дух украинцев", – считает руководитель разведки Сил обороны Эстонии.

В то же время на южном участке фронта, добавил он, украинские силы смогли удержать занятые ими территории, особенно на левом берегу Днепра. В целом, подытожил Кивисельг, оперативный прорыв РФ в Украине в ближайшие недели маловероятен.

"Можно с уверенностью сказать, что наступательная активность с российской стороны начинает демонстрировать признаки снижения в общем контексте с ухудшением погодных условий. Если мобильность будет замедлена, бронетехника – заторможена, окопы – будут заполняться водой, тем больше начнет проявляться битва воль, и нет сомнений, что у Украины будет гораздо больше воли, чтобы выиграть эти битвы в защиту собственной страны", – считает глава эстонской разведки.

В прошлый день разведывательный центр Сил обороны Эстонии объяснил, как российские вооруженные силы смогли достичь частичного успеха южнее Марьинки.