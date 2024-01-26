Росія формує загони прикордонників ФСБ, щоб відправити на кордон з Україною – ГУР

За інформацією із перехоплення ГУР, в Росії формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, аби посилити укріплення кордону з Україною.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях".

Реклама:

Деталі: Про це свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон "на постоянку".