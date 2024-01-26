Россия формирует отряды пограничников ФСБ, чтобы отправить на границу с Украиной – ГУР

По информации из перехвата ГУР, в России формируют отряды из числа личного состава подразделений пограничной службы ФСБ, чтобы усилить укрепление границы с Украиной.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Сформированные подразделения планируют разместить на пограничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях".

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Детали: Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор от 25 января 2024 года между двумя российскими захватчиками, которые проходят службу на территории оккупированной Абхазии.

В диалоге между кадровиком сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу в пограничной заставе города Очамчире, речь идет о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку".