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ЄС готується до припинення транзиту російського газу через Україну - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 18:42
ЄС готується до припинення транзиту російського газу через Україну - ЗМІ
Фото: Getty Images

Євросоюз готується до того, що угоду про транзит газу РФ через територію України продовжено не буде. Термін дії контракту закінчується наприкінці 2024 року.

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з обговореннями, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників, Єврокомісія аргументує це тим, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, такі як Австрія і Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання у разі припинення поставок.

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Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди, включаючи моделювання потужностей інших трубопроводів, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.

За словами співрозмовників, Єврокомісія обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Один із співрозмовників визнав, що для країн і компаній, які мають контракти на період після 2024 року, все ще можуть існувати способи забезпечити постачання газу через Україну. 

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Один із способів полягає в тому, що Росія постачатиме газ до українського кордону, а потім суб'єкт ЄС укладатиме угоду з українським оператором газотранспортної системи для транспортування газу до Австрії, Словаччини або Чехії.

Цього тижня Україна заперечила, що готова переглянути транзитну угоду з Росією після того, як Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, заявив про таку можливість.

Навіть без нової угоди існує ймовірність того, що "Газпром" збереже постачання для бажаючих покупців з ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні. Це опція, якою російська компанія може скористатися через аукціони потужностей.

Не вдаючись до санкцій проти газу з РФ, після російського вторгнення ЄС чітко дав зрозуміти, що Євросоюз повинен прагнути зменшити свою газову залежність від Москви. Росія є другим найбільшим постачальником скрапленого природного газу в регіон після США.

Україна все ще залишається ключовим маршрутом транспортування газу, навіть попри те, що з травня 2022 року фактичні потоки транзитного трубопроводу становлять менше 40% від законтрактованих обсягів. 

Як повідомлялося, поставки природного газу в Європу російським енергетичним гігантом "Газпром" у 2023 році скоротилися на 55,6% у порівнянні з роком раніше.

Теми: газЄСРосіяУкраїна
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