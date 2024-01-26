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ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через Украину - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 18:42
ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через Украину - СМИ
Фото: Getty Images

Евросоюз готовится к тому, что соглашение о транзите газа РФ через территорию Украины продлено не будет. Срок действия контракта истекает в конце 2024 года.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников, Еврокомиссия аргументирует это тем, что даже страны, которые больше всего зависят от российских поставок, такие как Австрия и Словакия, смогут найти альтернативные источники поставок в случае прекращения поставок.

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Европейская комиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев, которые могут возникнуть в результате расторжения транзитного соглашения, включая моделирование мощностей других трубопроводов, таких как "Турецкий поток", чтобы помочь компенсировать любой дефицит.

По словам собеседников, Еврокомиссия обсудит этот вопрос со странами-членами в феврале, прежде чем официально представить план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

Один из собеседников признал, что для стран и компаний, которые имеют контракты на период после 2024 года, все еще могут существовать способы обеспечить поставки газа через Украину.

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Один из способов заключается в том, что Россия будет поставлять газ до украинской границы, а затем субъект ЕС будет заключать соглашение с украинским оператором газотранспортной системы для транспортировки газа в Австрию, Словакию или Чехию.

На этой неделе Украина отрицала, что готова пересмотреть транзитное соглашение с Россией после того, как Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, заявил о такой возможности.

Даже без нового соглашения существует вероятность того, что "Газпром" сохранит поставки для желающих покупателей из ЕС, забронировав краткосрочные мощности в Украине. Это опция, которой российская компания может воспользоваться через аукционы мощностей.

Не прибегая к санкциям против газа из РФ, после российского вторжения ЕС четко дал понять, что Евросоюз должен стремиться уменьшить свою газовую зависимость от Москвы. Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в регион после США.

Украина все еще остается ключевым маршрутом транспортировки газа, даже несмотря на то, что с мая 2022 года фактические потоки транзитного трубопровода составляют менее 40% от законтрактованных объемов.

Как сообщалось, поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпром" в 2023 году сократились на 55,6% по сравнению с годом ранее.

Темы: газЕСРосcияУкраина
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