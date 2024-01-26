На Закарпатті стався масштабний зсув ґрунту: пошкоджено сотні дерев

У Тячівському районі Закарпаття стався зсув ґрунту площею 10,5 гектара, загрози для людей немає, втім рух породи триває.

Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, ДП "Ліси України"

Пряма мова Микити: "У Дубівській громаді Тячівського району в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП "Мокрянське лісомисливське господарство" відбувся зсув ґрунту. Площа зсуву станом на сьогодні становить 10,5 га, однак фіксуємо рух породи, тож зсувний процес триває".

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На Закарпатті стався масштабний зсув ґрунту Фото - ДП "Ліси України"

На Закарпатті стався масштабний зсув ґрунту Фото - дп "ліси україни"

Деталі: Голова ОВА стверджує, що загрози життю та здоровʼю людей немає, однак вживаються заходи, щоб запобігти та зреагувати на зміни в районі зсуву.

Також уточнили план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту.

За даними ДП "Ліси України", у результаті зсуву пошкоджено сотні дерев. Через це виникає загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині.

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Довідково: Схожу ситуацію з підтопленнями зафіксували в 1998 році. Тоді паводком зносило житлові будинки та місцеві дороги.