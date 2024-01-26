На Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

В Тячевском районе Закарпатья произошел оползень площадью 10,5 гектара, угрозы для людей нет, впрочем движение породы продолжается.

Источник: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, ГП "Леса Украины"

Прямая речь Микиты: "В Дубовской общине Тячевского района в пределах территории лесного фонда Краснянского лесничества ГП "Мокрянское лесоохотничье хозяйство" произошел оползень. Площадь оползня по состоянию на сегодняшний день составляет 10,5 га, однако фиксируем движение породы, поэтому оползневый процесс продолжается".

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На Закарпатье произошел масштабный оползень фото - гп "леса украины"

На Закарпатье произошел масштабный оползень Фото - ГП "леса украины"

Детали: Глава ОВА утверждает, что угрозы жизни и здоровью людей нет, однако принимаются меры, чтобы предотвратить и отреагировать на изменения в районе оползня.

Также уточнен план возможной эвакуации населения ближайшего населенного пункта.

По данным ГП "Леса Украины", в результате оползня повреждены сотни деревьев. Поэтому возникает угроза перекрытия дорог и рек на Тячевщине.

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Справка: Похожую ситуацию с подтоплениями зафиксировали в 1998 году. Тогда паводком сносило жилые дома и местные дороги.