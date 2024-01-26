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Нафтовий танкер у Червоному морі загорівся після атаки хуситів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 23:38
Нафтовий танкер у Червоному морі загорівся після атаки хуситів
Marcel & Ruud Coster

Єменські повстанці 26 січня атакували Нафтовий танкер Marlin Luanda під прапором Маршаллових островів, який перебував в Аденській затоці. Там спалахнула пожежа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Власник танкера, компанія Trafigura, повідомив BBC, що удар призвів до пожежі в одному з вантажних відсіків судна, і для її локалізації використовується протипожежне обладнання.

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Американські посадовці повідомили американському партнеру BBC, телеканалу CBS, що на сигнал лиха, яке подав Marlin Luanda, відреагував військовий корабель, що перебував неподалік. Ніхто не постраждав унаслідок пожежі.

Раніше про удар заявили представники хуситів, стверджуючи, що випустили по судну "низку відповідних морських ракет".

Як відомо, напруженість у Червоному морі посилилась після початку конфлікту між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

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Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

Теми: нафта
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