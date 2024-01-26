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Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
Marcel & Ruud Coster

Йеменские повстанцы 26 января атаковали Нефтяной танкер Marlin Luanda под флагом находившихся в Аденском заливе Маршалловых островов. Там вспыхнул пожар.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Владелец танкера, компания Trafigura, сообщил BBC, что удар привел к пожару в одном из грузовых отсеков судна, и для его локализации используется противопожарное оборудование.

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Американские чиновники сообщили американскому партнеру BBC, телеканалу CBS, что на сигнал бедствия, который подал Marlin Luanda, отреагировал военный корабль, находившийся неподалеку. Никто не пострадал в результате пожара.

Ранее об ударе заявили представители хуситов, утверждая, что выпустили по судну "ряд ответных морских ракет".

Как известно, напряженность в Красном море усилилась после начала конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

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Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море, на которое приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

Темы: нефть
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