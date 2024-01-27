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Справа про домагання: суд зобов’язав Трампа виплатити понад $80 млн

Ольга Глущенко Субота, 27 січня 2024, 02:50
Справа про домагання: суд зобов’язав Трампа виплатити понад $80 млн
Трамп, фото getty images

Колишній президент Дональд Трамп зобов’язаний  виплатити 83,3 мільйона доларів у справі письменниці і журналістки Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному домаганні.

Джерело: CNN із посиланням на суд присяжних Манхеттена

Деталі: Зазначається, що Трамп повинен виплатити зазначену суму за публічні заяви, які він зробив у 2019 році, заперечуючи звинувачення у спробі зґвалтування Керролл.

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Зокрема, присяжні вирішили, що Трамп повинен виплатити Керролл компенсацію в розмірі 18,3 мільйона доларів – 11 мільйонів доларів на відновлення репутації і 7,3 мільйона доларів за емоційну шкоду.

Крім того, Трамп має сплатити 65 млн доларів штрафу за зловмисні дії, роблячи заяви щодо Керролл.

У публікації вказується, що ця сума більш ніж у вісім разів перевищує суму, яку Керролл вимагала.

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Нагадаємо: Федеральний суд Манхеттена  визнав Трампа винним за цивільним позовом колумністки й письменниці Джин Керролл і зобов’язав виплатити компенсацію за домагання до неї й наклеп.

Теми: ТрампСША
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