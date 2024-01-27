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Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 января 2024, 02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
Трамп, фото getty images

Бывший президент Дональд Трамп обязан выплатить 83,3 миллиона долларов по делу писательницы и журналистки Джин Кэрролл, которая обвинила политика в клевете и сексуальном домогательстве.

Источник: CNN со ссылкой на суд присяжных Манхэттена

Детали: Отмечается, что Трамп должен выплатить указанную сумму за публичные заявления, которые он сделал в 2019 году, отрицая обвинения в попытке изнасилования Кэрролл.

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В частности, присяжные решили, что Трамп должен выплатить Кэрролл компенсацию в размере 18,3 миллиона долларов - 11 миллионов долларов на восстановление репутации и 7,3 миллиона долларов за эмоциональный ущерб.

Кроме того, Трамп должен уплатить 65 млн долларов штрафа за злонамеренные действия, делая заявления в отношении Кэрролл.

В публикации указывается, что эта сумма более чем в восемь раз превышает сумму, которую Кэрролл требовала.

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Напомним: Федеральный суд Манхэттена  признал Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету.

Темы: ТрампСША
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