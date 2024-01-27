Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США схвалили продаж F-16 Туреччині

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 27 січня 2024, 08:36
США схвалили продаж F-16 Туреччині
фото: getty images

Державний департамент США схвалив продаж Туреччині винищувачів F-16 і засобів для їхньої модернізації, що сталось після ратифікації нею протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Джерело: Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США, "Європейська правда"

Деталі: Загальна сума угоди, запит на яку відправило турецьке керівництво, становить 23 мільярда доларів. До неї входять придбання 40 нових F-16 у двох модифікаціях і модернізація 79 наявних літаків, а також додаткове обладнання для них.

Реклама:

Ці літаки "забезпечать Туреччину парком модернізованих багатоцільових бойових літаків, які дозволять їй захищати повітряний простір, сприяти місіям НАТО щодо збереження регіональної безпеки та захисту союзників НАТО, а також підтримувати взаємосумісність із силами США й НАТО", йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Додатково про схвалення угоди заявив голова комітету у закордонних справах Сенату США Бен Кардін, який був одним із найактивніших критиків продажу F-16 Туреччині – посилаючись не лише на блокування вступу Швеції в НАТО, а й ситуацію з правами людини.

"Існує нагальна потреба покращити ситуацію з дотриманням прав людини (в Туреччині. – Ред.), зокрема несправедливим ув’язненням журналістів і лідерів громадянського суспільства, покращити співпрацю щодо притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення в Україну, і про зниження градусу риторики щодо Близького Сходу", – сказав сенатор.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

До цього Ердоган періодично вимагав, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16. А лідери США говорили, що ратифікація Туреччиною членства Швеції в НАТО відкриває шлях до довгоочікуваної купівлі Анкарою F-16.

Теми: СШАТуреччиназброяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україні бракує боєприпасів, зволікання з підтримкою дасться взнаки навесні – Bloomberg

Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку – Шмигаль

Росіяни не демонструють здатності проводити масштабні механізовані маневри біля Куп'янська – ISW

Пентагон прокоментував надання Україні бомб GLSDB

Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота

Кабмін передав у Верховну Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію

Усі новини...
США
Учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон – CNN
США розробляють нову стратегію допомоги Україні – WР
Справа про домагання: суд зобов’язав Трампа виплатити понад $80 млн
Останні новини
12:10
Нафта завершує січень зростанням через напруженість на Близькому Сході
12:10
Законопроєкт про мобілізацію: на ухилянтів чекатиме блокування рахунків та заборона керувати авто
12:08
По всій Україні оголосили тривогу: в Моздоку злетів МіГ
12:04
В Україні очно засудили 22 російських військових – ГСУ поліції
12:00
Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів
11:54
У росіян конфіскували 4 земділянки на Київщині
11:54
В Тихому океані, ймовірно, знайшли літак легендарної авіаторки, яка зникла 85 років тому
11:50
Інспектори із Міноборони США зустрілись з Умєровим і поговорили про надану допомогу
11:44
Перемога молодих композиторів. Назвали лавреатів премії Лева Ревуцького
11:32
Нарахував 1 мільйон нібито бойових: на Миколаївщині викрили посадовця військової частини
Усі новини...
Реклама: