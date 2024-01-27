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США одобрили продажу F-16 Турции

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 27 января 2024, 08:36
США одобрили продажу F-16 Турции
фото: getty images

Государственный департамент США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и средств для их модернизации, после ратификации ею протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Источник: Управление военного сотрудничества Министерства обороны США, "Европейская правда"

Детали: Общая сумма сделки, запрос на которую отправило турецкое руководство, составляет 23 миллиарда долларов. В нее входят приобретение 40 новых F-16 в двух модификациях и модернизация 79 имеющихся самолетов, а также дополнительное оборудование для них.

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Эти самолеты "обеспечат Турцию парком модернизированных многоцелевых боевых самолетов, которые позволят ей защищать воздушное пространство, содействовать миссиям НАТО по сохранению региональной безопасности и защите союзников НАТО, а также поддерживать взаимосовместимость с силами США и НАТО", говорится в сообщении оборонного ведомства.

Дополнительно об одобрении соглашения заявил глава комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин, который был одним из самых активных критиков продаж F-16 Турции – ссылаясь не только на блокирование вступления Швеции в НАТО, но и ситуацию с правами человека.

"Существует настоятельная потребность улучшить ситуацию с соблюдением прав человека (в Турции. – Ред.), в частности, несправедливым заключением журналистов и лидеров гражданского общества, улучшить сотрудничество по привлечению России к ответственности за ее вторжение в Украину, и о снижении градуса риторики по Ближнему. Востока", – сказал сенатор.

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Напомним: 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение турецкого парламента, ратифицирующее протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

До этого Эрдоган периодически требовал, чтобы Конгресс США одобрил поставки Анкари американских истребителей F-16. А лидеры США говорили, что ратификация Турцией членства Швеции в НАТО открывает путь к долгожданной покупке Анкарой F-16.

Темы: СШАТурцияоружиеНАТО
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