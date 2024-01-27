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Хакери ГУР успішно атакували російську компанію, яка працювала на "оборонку"

Роман ПетренкоСубота, 27 січня 2024, 11:29
Хакери ГУР успішно атакували російську компанію, яка працювала на оборонку
фото: гур

Головне управління розвідки повідомило про успішну кібератаку – у Росії знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Джерело: ГУР

Деталі: Зазначається, що ця компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

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фото: ГУР

Дослівно: "Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайтів, десятки серверів і баз даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах  санкційного тиску проти Росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора".

 
фото: ГУР

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Теми: хакериГУРРосія
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