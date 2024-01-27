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Хакеры ГУР успешно атаковали российскую компанию, которая работала на "оборонку"

Роман ПетренкоСуббота, 27 января 2024, 11:29
Хакеры ГУР успешно атаковали российскую компанию, которая работала на оборонку
фото: гур

Главное управление разведки сообщило об успешной кибератаке - в России уничтожена вся ИТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Источник: ГУР

Детали: Отмечается, что эта компания представила себя как одно из самых современных российских предприятий, которое оказывало помощь во внедрении информационных систем в учреждения, занимающиеся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в частности в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.

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фото: ГУР

Дословно: "Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается. В условиях продолжающегося санкционного давления против России нанесенный ущерб для врага - крайне болезненный. Кроме того, пострадают десятки компаний РФ, которые работают на "оборонку" государства-агрессора".

 
фото: ГУР

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Темы: хакерыГУРРосcия
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