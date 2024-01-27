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Розвідка Британії назвала останні досягнення РФ на фронті "стратегічно несуттєвими"

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 27 січня 2024, 12:50
Розвідка Британії назвала останні досягнення РФ на фронті стратегічно несуттєвими
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Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії останній огляд подій війни в Україні 27 січня присвятило аналізу ситуації на полі бою та просуванню російських військ.

Джерело: звіт розвідки Британії, "Європейська правда"

Деталі: У британській розвідці нагадали про заяви РФ про захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута, але констатували, що "вони є стратегічно несуттєвими".

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"Довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це – продовження незначного просування Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні", – йдеться в огляді.

Головною метою російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині, й вони ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу, зазначають у Міноборони Британії.

"Російські війська зазнали значних втрат в особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів", – додають там.

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Британська розвідка вважає, що попри спробу проникнення в тил українських позицій в Авдіївні через тунелі, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста.

"Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів", – підсумовується в огляді.

Нагадаємо: В розвідцентрі Сил оборони Естонії напередодні говорили, що російські сили, схоже, поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливого міста Авдіївка Донецької області.

Теми: Росіявійнаокупація
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