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Разведка Британии назвала последние достижения РФ на фронте "стратегически несущественными"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 27 января 2024, 12:50
Разведка Британии назвала последние достижения РФ на фронте стратегически несущественными
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Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании последнее обозрение событий войны в Украине 27 января посвятило анализу ситуации на поле боя и продвижению российских войск.

Источник: отчет разведки Британии, "Европейская правда"

Детали: В британской разведке напомнили о заявлениях РФ о захвате села Крохмальное на Харьковщине и села Веселое близ Бахмута, но констатировали, что "они стратегически несущественны".

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"Довоенное население Веселого составило 102 человека, а Крахмального – 45. Это – продолжение незначительного продвижения России, в то время как Украина сосредотачивается на активной обороне", – говорится в обзоре.

Главной целью российских войск остается захват города Авдеевка в Донецкой области, и они ведут наступление с трех направлений, чтобы окружить населенный пункт с юга, севера и востока, отмечают в Минобороны Британии.

"Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванные боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов", – добавляют там.

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Британская разведка считает, что, несмотря на попытку проникновения в тыл украинских позиций в Авдеевне из-за туннелей, украинские контратаки сдерживают российские силы от дальнейшего продвижения в пределах города.

"Поскольку основной путь поставки в Авдеевку остается неприкосновенным, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в ближайшие недели", – заключается в обзоре.

Напомним: В разведцентре Сил обороны Эстонии накануне говорили, что российские силы, похоже, постепенно сокращают интенсивность наступательных действий на поле боя в Украине, но готовятся к очередному штурму в районе стратегически важного города Авдеевка Донецкой области.

Темы: Росcиявойнаоккупация
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