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У Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 27 січня 2024, 13:59
У Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою
фото: поліція німеччини

Митники в аеропорту Мюнхена конфіскували майже 455 тисяч євро готівкою, які намагався ввезти із собою 66-річний пенсіонер з України.

Джерело: Головне митне управління в Мюнхені сповістило 26 січня, "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався ще 19 листопада 2023 року. Під час перевірки на вході до терміналу пенсіонер заявив, що має при собі близько 300 євро готівкою, що й підтвердила перевірка.

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Але вже після цього "перед посадкою невідомий чоловік передав подорожувальнику ручну поклажу", йдеться в повідомленні.

"Після повторної перевірки подорожувальника в переданій ручній поклажі виявили майже 455 тисяч євро. Готівку конфіскували, а проти чоловіка розпочали штрафне провадження", – кажуть у митниці Мюнхена.

Речниця відомства Марі Мюллер сказала, що українець не зміг пояснити джерела походження коштів.

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Розслідування у справі досі триває. У коментарі Bild представник митниці Крістіан Шюттенкопф сказав, що правоохоронці перевіряють версію про відмивання коштів. Якщо походження готівки не буде підтверджене, "всі гроші будуть конфісковані на користь держави".

У Головному митному управлінні Мюнхена нагадали, що під час в’їзду з-за меж Євросоюзу потрібно декларувати письмово готівку й коштовності загальною вартістю від 10 тисяч євро.

Теми: Німеччинаукраїнцігроші
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