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В аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 27 января 2024, 13:59
В аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными
фото: полиция германии

Таможенники в аэропорту Мюнхена конфисковали почти 455 тысяч евро наличными, которые пытался ввезти с собой 66-летний пенсионер из Украины.

Источник: Главное таможенное управление в Мюнхене известило 26 января, "Европейская правда"

Детали: Инцидент произошел еще 19 ноября 2023 года. Во время проверки на входе в терминал пенсионер заявил, что имеет при себе около 300 евро наличными, что и подтвердила проверка.

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Но уже после этого "перед посадкой неизвестный мужчина передал путешествующему ручную кладь", говорится в сообщении.

"После повторной проверки путешествующего в переданной ручной клади обнаружили почти 455 тысяч евро. Наличные конфисковали, а против мужчины начали штрафное производство", – говорят в таможне Мюнхена.

Представитель ведомства Мари Мюллер сказала, что украинец не смог объяснить источники происхождения средств.

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Расследование по делу продолжается. В комментарии Bild представитель таможни Кристиан Шюттенкопф сказал, что правоохранители проверяют версию об отмывании средств. Если происхождение наличных денег не будет подтверждено, "все деньги будут конфискованы в пользу государства".

В Главном таможенном управлении Мюнхена напомнили, что во время въезда из-за пределов Евросоюза нужно декларировать в письменном виде наличные деньги и драгоценности общей стоимостью от 10 тысяч евро.

Темы: Германияукраинцыденьги
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