Нідерланди долучилися до ІТ-коаліції на підтримку ЗСУ

Нідерланди на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосили, що долучаться до "ІТ-коаліції", спрямованої на допомогу розбудові цифрових та кіберспроможностей ЗСУ.

Джерело: повідомлення Міністерства оборони України, яке наводить "Європейська правда"

Деталі: Разом із приєднанням до ІТ-коаліції Нідерланди зробили внесок у розмірі 10 мільйонів євро. А Данія, яка вже входить до її складу, вирішила надати понад 12 мільйонів євро для цієї мети.

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Довідково: ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Крім Естонії, Люксембургу, Нідерландів і Данії, учасниками ініціативи є Бельгія, Британія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва та Японія.

Що передувало: Раніше цього тижня стало відомо, що Британія та Швеція приєднуються до коаліції з озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.