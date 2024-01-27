Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции в поддержку ВСУ

Нидерланды на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины объявили, что присоединятся к "ІТ-коалиции", направленной на помощь развитию цифровых и кибервозможностей ВСУ.

Источник: сообщение Министерства обороны Украины, которое приводит "Европейская правда"

Детали: Вместе с присоединением к IТ-коалиции Нидерланды внесли взнос в размере 10 миллионов евро. А уже входящая в ее состав Дания решила предоставить более 12 миллионов евро для этой цели.

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Справка: IТ-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины в сфере IT, связи и кибербезопасности.

Помимо Эстонии, Люксембурга, Нидерландов и Дании участниками инициативы являются Бельгия, Британия, Исландия, Италия, Латвия, Литва и Япония.

Что предшествовало: Ранее на этой неделе стало известно, что Британия и Швеция присоединяются к коалиции по вооружению украинских сил "тысячами" новых дронов.