WP: Росія все більш впевнена в можливості "підірвати Захід", а підтримка Путіна зростає

У Росії через невдачу українського контрнаступу і альянси з Китаєм і країнами Глобального Півдня укріплюється впевненість у можливості "підірвати Захід", а серед російських еліт зростає підтримка диктатора Володимира Путіна перед майбутніми виборами.

Джерело: The Washington Post із посиланням на документи Кремля та інтерв'ю з російськими чиновниками і керівниками бізнесу

Деталі: Як пише видання, Росія все більше впевнена, що поглиблення економічних і дипломатичних зв'язків із Китаєм і країнами Глобального Півдня дозволить їй кинути виклик міжнародній фінансовій системі, в якій домінують Сполучені Штати, і "підірвати Захід".

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Дослівно: "Росію підбадьорив успіх у стримуванні українського контрнаступу за підтримки Заходу, що супроводжувався політичним глухим кутом у Вашингтоні та Брюсселі з приводу продовження фінансування Києва.

На думку Москви, підтримка Сполученими Штатами вторгнення Ізраїлю в Газу завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох частинах світу. Збіг подій призвів до сплеску оптимізму щодо глобальної позиції Росії".

Більше деталей: Офіційні особи в Москві вказують на зростаючу торгівлю з Китаєм, військову співпрацю з Іраном, дипломатичну діяльність в арабському світі і розширення групи БРІКС, що об'єднує найбільші країни з економікою, що розвивається.

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Внутрішні документи Ради безпеки Росії, отримані європейською розвідувальною службою і проаналізовані The Washington Post, показують, що у 2022 і 2023 роках Кремль скликав наради, на яких обговорювалися шляхи підриву ролі долара як світової резервної валюти. Кінцевою метою, як зазначено в одному з документів, був демонтаж глобальної фінансової системи, створеної після Другої світової війни, і влади, яку вона дає Вашингтону.

"Одним з найважливіших завдань є створення нового світового порядку. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами намагалися нав'язати власну структуру, засновану на їхньому домінуванні", - йдеться в одному з документів, датованому 3 квітня 2023 року.

Інший документ, написаний близьким союзником голови Ради безпеки Миколи Патрушева і поширений у Кремлі цього літа, закликав до більш тісної співпраці між Китаєм і Росією у сфері штучного інтелекту, кіберсистем та "інтернету речей". У рамках цього документу передбачалося, що Пекін і Москва створять нову фінансову систему і євразійську цифрову валюту на основі альтернативних платіжних систем, таких як блокчейн, щоб обійти домінування Заходу у світових фінансових операціях.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі The Post заперечив, що Росія працює над підривом домінування США у світовій фінансовій системі, але визнав, що вона прагне створити альтернативи, заявивши, що дії "колективного Заходу" підривають довіру без будь-якої допомоги з боку Москви.

За його словами, Кремль "уважно стежить [за ситуацією] і будує нову систему економічних нейронів, тому що попередня система виявилася ненадійною, помилковою і небезпечною".

Водночас віра в те, що Росія виявилася більш стійкою у військовому та економічному плані, ніж очікував Захід, зміцнила позиції Путіна всередині країни напередодні президентських виборів у березні, особливо серед певних представників російської еліти, які тривалий час скептично ставилися до війни в Україні і спочатку були занепокоєні впливом західних санкцій, пише видання.

"У російській еліті відбулася певна консолідація. Існує певне очікування, що ситуація надалі змінюватиметься на користь Росії", - сказав російський академік, який має тісні зв'язки з вищими дипломатичними колами країни.

Видання наводить слова російського мільярдера Олега Дерипаски, який спочатку публічно виступав проти війни в Україні, а тепер вважає розрив Росії із Заходом каталізатором зміни глобальних економічних моделей. За його словами, "через кілька років санкції перестануть бути гальмом для світової торгівлі та інвестицій".

Європейські чиновники з питань безпеки кажуть, що Москва є молодшим партнером Пекіна і що незрозуміло, чи має Китай реальний інтерес у тому, щоб відповідати грандіозним планам Кремля. Але Росія все більше зосереджується на використанні свого глобального становища для підриву Заходу, в тому числі на Близькому Сході.

Високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності заявив, що Росія "не всесильна, але вона намагається використовувати всі можливості. Вони дуже послідовні і систематичні".

За словами високопоставленого європейського чиновника з питань безпеки, у той час як більшість Заходу все ще сподівається на повернення до попереднього порядку, російські мільярдери "зрозуміли, що старе життя закінчилося і настав час створювати нове майбутнє". На його думку, росіяни "перейшли через Рубікон, а Захід – ні. Захід хоче повернутися до бізнесу як завжди. Але росіяни зрозуміли, що це неможливо, і намагаються побудувати новий світ".

Російський чиновник заявив виданню, що "за допомогою Ірану Москва може зробити ситуацію на Близькому Сході "настільки гострою, що увагу можна буде ще більше відвернути від України". "Росія все ще має великий негативний потенціал. Є багато гарячих точок, в які Росія може втрутитися", - сказав він.

Колишній керівник відділу глобальної стратегічної розвідки в HSBC, а нині старший науковий співробітник британського Королівського інституту об'єднаних збройних сил Метью Редхед вважає, що глибокі розбіжності у Вашингтоні, в тому числі щодо продовження фінансування України, посилили переконання в Москві та інших країнах, що Сполучені Штати паралізовані.

"Це означає, що ворожі держави, такі як Росія та Іран, і, можливо, Китай, почнуть розширювати кордони, щоб побачити, яку реакцію вони отримають. Це запрошення до ескалації", - сказав Редхед.

Російський бізнесмен у вигнанні Михайло Ходорковський вважає, що Захід перебуває в точці перелому. Від того, як він відреагує на зростаючий глобальний безлад і російську агресію може залежати кількість конфліктів, з якими він зіткнеться в найближчі десятиліття.

За його словами, після того, як Росія дозволила перетнути червоні лінії в Сирії, а потім вивела війська з Афганістану, після чого почалася фрагментарна підтримка України, "з боку виглядає так, ніби США програють Третю світову війну".

Колишній командувач Об'єднаного командування британських збройних сил генерал Річард Барронс заявив, що зростають ризики стратегічної поразки Заходу через відсутність політичної волі надати Україні достатню кількість озброєнь і розгорнути військово-промислове виробництво.

"З точки зору прихованої військової потужності та економічної сили, абсолютно смішно, що Захід є заручником чогось такого відносно незначного, як Росія. Путін вважає, що якщо він буде достатньо впертим протягом тривалого часу, ми, слабкий Захід, підемо геть – і він може бути правий. ... Це буде не просто ганебно. Це буде актом стратегічного самоушкодження", – сказав Барронс.