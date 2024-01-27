WP: Россия все более уверена в возможности "подорвать Запад", а поддержка Путина растет

В России из-за неудачи украинского контрнаступления и альянсов с Китаем и странами Глобального Юга укрепляется уверенность в возможности "подорвать Запад", а среди российских элит растет поддержка диктатора Владимира Путина перед предстоящими выборами.

Источник: The Washington Post со ссылкой на документы Кремля и интервью с российскими чиновниками и руководителями бизнеса

Детали: Как пишет издание, Россия все больше уверена, что углубление экономических и дипломатических связей с Китаем и странами Глобального Юга позволит ей бросить вызов международной финансовой системе, в которой доминируют Соединенные Штаты, и "подорвать Запад".

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Дословно: "Россию ободрил успех в сдерживании украинского контрнаступления при поддержке Запада, сопровождавшийся политическим тупиком в Вашингтоне и Брюсселе по поводу продолжения финансирования Киева.

По мнению Москвы, поддержка Соединенными Штатами вторжения Израиля в Газу нанесла ущерб позициям Вашингтона во многих частях мира. Совпадение событий привело к всплеску оптимизма в отношении глобальной позиции России".

Больше деталей: Официальные лица в Москве указывают на растущую торговлю с Китаем, военное сотрудничество с Ираном, дипломатическую деятельность в арабском мире и расширение группы БРИКС, объединяющей крупнейшие страны с развивающейся экономикой.

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Внутренние документы Совета безопасности России, полученные европейской разведывательной службой и проанализированные The Washington Post, показывают, что в 2022 и 2023 годах Кремль провел совещания, на которых обсуждались пути подрыва роли доллара как мировой резервной валюты. Конечной целью, как указано в одном из документов, был демонтаж глобальной финансовой системы, созданной после Второй мировой войны, и власти, которую она дает Вашингтону.

"Одной из важнейших задач является создание нового мирового порядка. Западные страны во главе с Соединенными Штатами пытались навязать собственную структуру, основанную на их доминировании", - говорится в одном из документов, датированном 3 апреля 2023 года.

Другой документ, написанный близким союзником председателя Совета безопасности Николая Патрушева и распространенный в Кремле этим летом, призывал к более тесному сотрудничеству между Китаем и Россией в сфере искусственного интеллекта, киберсистем и "интернета вещей". В рамках этого документа предполагалось, что Пекин и Москва создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту на основе альтернативных платежных систем, таких как блокчейн, чтобы обойти доминирование Запада в мировых финансовых операциях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии The Post отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но признал, что она стремится создать альтернативы, заявив, что действия "коллективного Запада" подрывают доверие без какой-либо помощи со стороны Москвы.

По его словам, Кремль "внимательно следит [за ситуацией] и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ошибочной и опасной".

В то же время, вера в то, что Россия оказалась более устойчивой в военном и экономическом плане, чем ожидал Запад, укрепила позиции Путина внутри страны накануне президентских выборов в марте, особенно среди определенных представителей российской элиты, которые долгое время скептически относились к войне в Украине и сначала были обеспокоены влиянием западных санкций, пишет издание.

"В российской элите произошла определенная консолидация. Существует определенное ожидание, что ситуация в дальнейшем будет меняться в пользу России", - сказал российский академик, который имеет тесные связи с высшими дипломатическими кругами страны.

Издание приводит слова российского миллиардера Олега Дерипаски, который сначала публично выступал против войны в Украине, а теперь считает разрыв России с Западом катализатором изменения глобальных экономических моделей. По его словам, "через несколько лет санкции перестанут быть тормозом для мировой торговли и инвестиций".

Европейские чиновники по вопросам безопасности говорят, что Москва является младшим партнером Пекина и что непонятно, имеет ли Китай реальный интерес в том, чтобы соответствовать грандиозным планам Кремля. Но Россия все больше сосредотачивается на использовании своего глобального положения для подрыва Запада, в том числе на Ближнем Востоке.

Высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности заявил, что Россия "не всесильна, но она пытается использовать все возможности. Они очень последовательны и систематичны".

По словам высокопоставленного европейского чиновника по вопросам безопасности, в то время как большинство Запада все еще надеется на возвращение к предыдущему порядку, российские миллиардеры "поняли, что старая жизнь закончилась и пришло время создавать новое будущее". По его мнению, россияне "перешли через Рубикон, а Запад - нет. Запад хочет вернуться к бизнесу как всегда. Но россияне поняли, что это невозможно, и пытаются построить новый мир".

Российский чиновник заявил изданию, что "с помощью Ирана Москва может сделать ситуацию на Ближнем Востоке "настолько острой, что внимание можно будет еще больше отвлечь от Украины". "Россия все еще имеет большой негативный потенциал. Есть много горячих точек, в которые Россия может вмешаться", - сказал он.

Бывший руководитель отдела глобальной стратегической разведки в HSBC, а ныне старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных вооруженных сил Мэтью Редхед считает, что глубокие разногласия в Вашингтоне, в том числе относительно продолжения финансирования Украины, усилили убеждение в Москве и других странах, что Соединенные Штаты парализованы.

"Это означает, что враждебные государства, такие как Россия и Иран, и, возможно, Китай, начнут расширять границы, чтобы увидеть, какую реакцию они получат. Это приглашение к эскалации", - сказал Редхед.

Российский бизнесмен в изгнании Михаил Ходорковский считает, что Запад находится в точке перелома. От того, как он отреагирует на растущий глобальный беспорядок и российскую агрессию может зависеть количество конфликтов, с которыми он столкнется в ближайшие десятилетия.

По его словам, после того, как Россия позволила пересечь красные линии в Сирии, а затем вывела войска из Афганистана, после чего началась фрагментарная поддержка Украины, "со стороны выглядит так, будто США проигрывают Третью мировую войну".

Бывший командующий Объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Барронс заявил, что растут риски стратегического поражения Запада из-за отсутствия политической воли предоставить Украине достаточное количество вооружений и развернуть военно-промышленное производство.

"С точки зрения скрытой военной мощи и экономической силы, совершенно смешно, что Запад является заложником чего-то такого относительно незначительного, как Россия. Путин считает, что, если он будет достаточно упрямым в течение длительного времени, мы, слабый Запад, уйдем прочь - и он может быть прав. ... Это будет не просто позорно. Это будет актом стратегического самоповреждения", - сказал Барронс.